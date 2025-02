401(k) Programvare - Mest populære apper - Øst-Timor

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest Inc. er en rimelig, fullservice 401(k) og 403(b) leverandør som søker å gjøre det enkelt for små og mellomstore bedrifter å hjelpe sine ansatte med å investere for pensjonisttilværelsen. Human Interest ble grunnlagt i 2015 og har hovedkontor i San Francisco, og hjelper ansatte i alle yrker med tilgang til pensjonsytelser og en vei til økonomisk uavhengighet. Vår løsning tar sikte på å gjøre det mulig for selskaper å tilby høykvalitets 401(k)s som en del av en konkurransedyktig fordelspakke uten å legge en enorm administrativ byrde på HR. Arbeidsgivere kan sette opp og administrere en 401(k) plan helt online, og gjøre det enklere for ansatte å administrere pensjonsytelsene sine. * Tilgjengelig for kvalifiserte deltakere som tjener $60 000 eller mindre og bidrar med minst 8 % av hver lønnsslipp til en kvalifisert plan over en 12-måneders periode. Send inn skjema for å kreve tildeling. Minimumsbelønning er $100 og maks er $250. Se tilleggskrav (humaninterest.com/legal/cashback-terms) og programdetaljer (humaninterest.com/solutions/kickstart). Dette programmet administreres og tilbys av journalføreren, Human Interest Inc.