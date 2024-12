Mest populære Nylig lagt til 401(k) Programvare - Mest populære apper - Ny-Caledonia

401(k)-programvaren gjør det mulig for organisasjoner å tilby og administrere pensjonsordninger for sine ansatte samtidig som de sikrer overholdelse av myndighetenes forskrifter. Disse plattformene brukes til å designe en bedrifts pensjonsordning, velge investeringsalternativer, ombord ansatte, administrere bidrag og spore ansattes deltakelse gjennom et administrativt dashbord. De gir også et grensesnitt for ansatte til å administrere bidragene sine, ta investeringsbeslutninger og håndtere handlinger som for eksempel rollovers, lån og distribusjoner. I motsetning til pensjonsordninger, som er arbeidsgiverfinansiert og gir en garantert månedlig ytelse ved pensjonering, involverer 401(k)-planer ansattes bidrag og lar ansatte kontrollere investeringene sine.