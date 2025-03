3PL programvare - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Tredjeparts logistikk-programvare (3PL) håndterer outsourcede forsyningskjedefunksjoner som transport og lager. For selskaper uten egne varehus eller flåter, kan 3PL-leverandører administrere disse tjenestene på deres vegne. Denne programvaren lar 3PL-leverandører planlegge, planlegge og overvåke forsyningskjedeoperasjoner for sine kunder, som også har tilgang til systemet for å sikre større åpenhet. Mens noen 3PL-programvareløsninger er skreddersydd spesifikt for outsourcing, kan andre brukes av både 3PL-leverandører og selskaper som administrerer sin egen forsyningskjede internt. Integrert i et selskaps bredere supply chain management suite, fungerer 3PL-programvare sammen med transportadministrasjon og lagerstyringssystemer. I tillegg, med fremveksten av e-handel, må 3PL-programvare i økende grad integreres med e-handelsplattformer.