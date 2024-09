Programvare for 3D-modellering - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

3D-modelleringsprogramvare omfatter programmer utviklet for å lage grunnleggende tredimensjonale modeller av objekter eller karakterer. Disse verktøyene inkluderer ofte tilleggsfunksjoner som 3D-maling for å legge til teksturer, belysning og farger, slik at det kan lages detaljerte og realistiske modeller. Når modellene er ferdige, kan de animeres og bringes til live ved hjelp av 3D-gjengivelse og animasjonsverktøy. Bransjer som TV og film, spill, markedsføring og virtuell virkelighet stoler i økende grad på disse 3D-verktøyene for sine prosjekter. Grafiske designere kan bruke urenderte 3D-modeller direkte for nettsteder og mediestillbilder. Imidlertid er programvare spesielt utviklet for arkitektonisk bygningsdesign, sivilingeniør eller andre CAD-relaterte funksjoner ikke kategorisert under 3D-modelleringsprogramvare.