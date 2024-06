SwapSurprise.ai er et verktøy som bruker Cookiebot for å gjøre det mulig for nettstedeiere å overholde forskrifter for personvern, spesielt angående bruk av informasjonskapsler. Den gir en omfattende løsning for samtykkebehandling som lar brukere tilpasse sine informasjonskapselpreferanser. Verktøyet kategoriserer informasjonskapsler i nødvendige, preferanse-, statistikk- og markedsføringskapsler og gir detaljert informasjon om hver kategori. Nødvendige informasjonskapsler er avgjørende for den grunnleggende funksjonaliteten til nettstedet, mens preferanseinformasjonskapsler husker brukerspesifikke innstillinger. Statistikkinformasjonskapsler brukes til å samle inn anonymiserte data om besøkendes interaksjoner, og hjelper nettstedeiere med å forstå brukeratferd. Markedsføringsinformasjonskapsler sporer besøkende på tvers av nettsteder for å vise relevante og engasjerende annonser.SwapSurprise.ai er også integrert med Shopify, noe som muliggjør sikre betalings- og betalingsfunksjoner. Den inkluderer forskjellige informasjonskapsler relatert til sikre transaksjoner og lagring av kundelegitimasjon. I tillegg tilbyr verktøyet samtykkebehandling på tvers av domener, slik at brukere kan bruke samtykkepreferansene sine til flere domener. Den medfølgende informasjonskapselerklæringen og samtykke-IDen lar brukere enkelt spore og administrere samtykket sitt, noe som sikrer åpenhet og kontroll over dataene deres. SwapSurprise.ai hjelper nettstedeiere med å oppfylle juridiske krav samtidig som de respekterer brukernes personvern og preferanser. Vær oppmerksom på at de spesifikke detaljene og tallene nevnt i originalteksten er utelatt for å unngå potensielle unøyaktigheter.

