SWAPP er et AI-drevet verktøy som tar sikte på å gi nøyaktige, detaljerte og effektive byggedokumenter og BIM-modeller på få minutter. Ved å automatisere de mest kjedelige og tidkrevende planleggingsoppgavene, har denne teknologien som mål å redusere prosjektvarighet og manuelle arbeidstimer betraktelig, noe som til slutt fører til kostnadsbesparelser på opptil 75 % og tre ganger raskere prosjektleveranse. Arkitekter som integrerer SWAPPs teknologier kan dra nytte av en økning i firmaets lønnsomhet, vekst og teknologiske ferdigheter, slik at de kan fokusere på å planlegge kreative design, i stedet for å administrere detaljerte tegningsproduksjonsprosesser. I tillegg tilbyr SWAPP også sømløse revisjoner, slik at arkitekter kan gjøre endringer enkelt og umiddelbart på en AI-drevet plattform. SWAPP kan være gunstig for arkitekturrelaterte virksomheter, spesielt de som spesialiserer seg på bygging av flerfamiliebygg og utdanningsstrukturer. SWAPP har blitt anerkjent som et av de mest dristige AI-verktøyene for automatisering av detaljdesignarbeid og produksjon av tegninger av bransjeeksperter. Verktøyets revolusjonerende funksjoner, som implementering av avansert BIM-praksis og automatisk oppdatering av tegninger og detaljer etter hvert som revisjoner gjøres, kan forme fremtidens arkitektur. SWAPP har også fått et rykte for å være en pålitelig assistent som leverer prosjekter i tide.

Nettside: unrealme.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Swapp. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.