SvelteLaunch er en Svelte 5 Boilerplate som begynner å bygge nye SaaS- og AI-applikasjoner. Nøkkelegenskaper: * Database og autentisering: Sømløst integrert med Supabase, gir SvelteLaunch robuste databaseløsninger og sikker serversideautentisering rett ut av esken. * Betalingsintegrasjon: Forenkle betalingsbehandlingen din med Stripe, og sørg for jevne og sikre transaksjoner for brukerne dine. * Transaksjonelle e-poster: Hold brukerne informert med automatiserte, pålitelige e-postvarsler drevet av Mailgun. * Gjenbrukbare komponenter: Spar tid og oppretthold konsistens med et bibliotek med forhåndsbygde, gjenbrukbare komponenter skreddersydd for Svelte 5. * Automatisert SEO: Optimaliser netttilstedeværelsen din uten problemer med innebygde automatiserte SEO-verktøy, for å sikre at prosjektet ditt får den synligheten det fortjener. * AI-klar: En 1:1-dekning sikker API for å bygge AI-apper med Open AI API. * Styling: Bygg vakre nettsteder med tailwind css og skjelett ui. SvelteLaunch er ikke bare en kjele; det er et omfattende verktøysett designet for å hjelpe deg raskt å sende høykvalitets SaaS- og AI-applikasjoner. Med livstidsstøtte og tilgang til et Discord-fellesskap er du aldri alene på utviklingsreisen. Si farvel til bryet med å sette opp kompleks infrastruktur og fokuser på det som virkelig betyr noe – å bygge innovative løsninger og herlige brukeropplevelser. Bli med i SvelteLaunch-fellesskapet i dag og transformer måten du bygger SaaS-basert virksomhet på.

Nettside: sveltelaunch.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SvelteLaunch. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.