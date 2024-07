SUPERMACHINE er et AI-basert bildegenereringsverktøy som gjør det mulig for brukere å raskt og enkelt generere bilder for et bredt spekter av applikasjoner. Den utnytter kraften til den nyeste AI-teknologien, og lar brukere lage unike bilder fra bare noen få ord eller setninger i løpet av sekunder. Bildene kan brukes til blogginnlegg, miniatyrbilder for YouTube-videoer, NFT-ideer, mote- eller arkitekturprototyper og mer. Verktøyet gir også tilgang til to offentlige databaser med AI-bilder, samt spørsmål om å generere ideer. I tillegg kan brukere laste ned bilder på kontoen sin. Å bruke SUPERMACHINE er raskt, effektivt og rimelig, og krever ingen dyre GPUer eller maskinvare. Det er enkelt å komme i gang, bare skriv inn en setning eller setning i en boks og trykk generer. På under 15 sekunder kan brukerne få et bilde og bli inspirert av mulighetene.

Nettside: supermachine.art

