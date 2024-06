Summarify er et AI-drevet verktøy som gir alt-i-ett-oppsummeringsmuligheter. Det lar brukere generere konsise sammendrag fra ulike kilder, inkludert blogger, PDF-er, tekst, nettsteder og YouTube-videoer. Verktøyet tar sikte på å raskt destillere langt innhold til lett fordøyelige sammendrag. Brukere kan få tilgang til Summarify gjennom pålogging med en avatar. Gratis brukere har begrensninger og kan bare lage opptil 10 sammendrag. Verktøyet tilbyr umiddelbare og detaljerte sammendrag med en rekke utdataspråkalternativer som Pidgin, Marathi, Telugu, tyrkisk, tamilsk, Yue-kinesisk og vietnamesisk. Brukere kan også velge spesifikke skrivestiler, inkludert ingen, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson og flere.Summarify legger vekt på effektivitet, slik at brukere kan lime inn tekst eller laste opp PDF-filer for oppsummering. Den tilbyr også muligheten til å legge inn nettadresser eller blogg-URLer for å generere sammendrag. I tillegg kan brukere gi YouTube video- eller lyd-URLer for å trekke ut komprimerte sammendrag. Nettstedet inneholder lenker til verktøyets vilkår for bruk og personvernregler for å sikre åpenhet og samsvar. Summarify er et produkt fra 1811 Labs og presenteres på en enkel og funksjonell måte, uten overdreven markedsføringstale eller buzzwords.

Nettside: summarify.me

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Summarify. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.