Lås opp gjestfrihetens fremtid. SuiteOps integrerte løsninger bringer uovertruffen automatisering til korttidsleie- eller hotelldriften din – lever enestående gjesteopplevelser i stor skala og administrer hele driftsteamene dine på én plattform. SuiteOp er en omfattende SaaS-plattform designet spesielt for korttidsleie og boutiquehoteller. Ved å tilby en rekke innovative moduler gir SuiteOp eiendomsforvaltere mulighet til å strømlinjeforme driften, forbedre gjesteopplevelsen og optimere bedriftens ytelse. • Smart Device Management: Integrer sømløst med ulike smartenheter for å kontrollere nøkkelfri adgang, tilgangskoder og intercomsystemer, og skaper en sikker og praktisk opplevelse for gjester og teammedlemmer. • Digital guidebok: Gi viktig informasjon, lokale anbefalinger og personlig tilpasset innhold for gjestene gjennom hele oppholdet, noe som forbedrer deres helhetsopplevelse. • Støy- og nærværsovervåkingssensorer: Forhindrer fester og støyklager samtidig som du sikrer samsvar med lokale forskrifter gjennom sanntidsvarsler og overvåking. • Task Management: Effektivt tilordne og spore oppgaver for teamet ditt, og sikre jevn drift og rettidig fullføring av eiendomsadministrasjonsoppgaver. • Driftsanalyse: Få innsikt i virksomhetens ytelse med datadrevet analyse, slik at du kan ta informerte beslutninger og kontinuerlig forbedre driften. Oppdag fordelene med SuiteOps alt-i-ett-løsning og løft eiendomsforvaltningen din i dag!

