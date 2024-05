Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Style Arcade med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

For mote- og klesmerker som ønsker å vokse raskere, er Style Arcade en detaljhandelsanalyseplattform som gjør merchandising til et konkurransefortrinn.​I stedet for å stole på utilgjengelige systemer; manuelle prosesser; og upålitelige anslag – Style Arcade låser opp varedata og veileder proaktivt forhandlere om hvordan de kan realisere deres uutnyttede inntektspotensial.

