Storytell.ai er et AI-verktøy som tar sikte på å hjelpe brukere å destillere signal fra støy, slik at brukere kan navigere i innholdet mer effektivt. Den oppnår dette ved å tilby et chat-basert grensesnitt som lar brukere oppsummere hva som helst på nettet, noe som gjør det enkelt for dem å finne det som betyr noe. Brukere kan laste opp en rekke forskjellige filer, inkludert PDF-er, MP3-er, BETA-er, MP4-er, YouTube-videoer, tekst og nettsider for å komme i gang. Verktøyet er laget med kjærlighet i California og tilbyr en rekke navigasjonsalternativer, for eksempel chat-basert interaksjon, fil- og URL-opplasting, og en Chrome-utvidelse. Storytell.ai sitt mål er å hjelpe brukere å gjenvinne tiden sin ved å la dem filtrere ut unødvendig informasjon på en rask og effektiv måte. Totalt sett ser Storytell.ai ut til å være et nyttig verktøy for alle som ønsker å navigere i et bredt spekter av innholdstyper raskt og effektivt. Det tilbyr en rekke forskjellige alternativer for opplasting og interaksjon med innhold, noe som gjør det til et fleksibelt verktøy for ulike brukstilfeller. Imidlertid er verktøyets effektivitet i å destillere signal fra støy til syvende og sist avhengig av AI-algoritmene, og denne informasjonen er ikke gitt i den tilgjengelige teksten. Derfor gjenstår effektiviteten til verktøyet i denne forbindelse å se.

Nettside: storytell.ai

