XR Books - Custom Story Creator er en AI-drevet plattform som fokuserer på å lage skreddersydde grafiske romaner. Plattformen bruker GPT-4 og Stable Diffusion-modeller for å generere unike visuelle fortellinger basert på brukeroppgitte tekstmeldinger, slik at brukere kan lage unike tegneserier eller anime uten behov for tekniske eller designmessige ferdigheter. Med XR Books kan brukere fordype seg i AI-lagde anime- og tegneserier, og låse opp den grenseløse verden av personlige grafiske romaner. Plattformen tilbyr ulike alternativer for å tilpasse de genererte grafiske romanene, inkludert å legge til nye kapitler til eksisterende romaner eller erstatte eller oppdatere allerede eksisterende kapitler. XR Books tilbyr både gratis og betalte planer, med gratisplanen som gir begrenset tilgang til plattformens AI-genererte funksjoner og avanserte tilpasningsalternativer tilgjengelig i de betalte planene. Brukere kan lagre sine genererte grafiske romaner på kontoen sin eller eksportere dem i ulike formater, for eksempel PDF- eller bildefiler, for enkel deling og utskrift. Plattformen tilbyr for tiden anime, tegneserier og barnehistorier, med manga-alternativet som kommer snart. Plattformen tilbyr også en seksjon for ofte stilte spørsmål (FAQ) der brukere kan finne svar på vanlige henvendelser eller kontakte supportteamet via e-post for ytterligere hjelp. Totalt sett er XR Books - Custom Story Creator et effektivt verktøy for fortellerentusiaster som ønsker å lage unike grafiske fortellinger ved hjelp av AI.

Nettside: customstorycreator.com

