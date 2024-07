Stockpulse er et kunstig intelligens (AI) basert verktøy spesialisert på analyse av finansielle nyheter og samfunn. Den bruker funksjoner som store språkmodeller for å gi innsikt fra en rekke finansielle mediekilder. Firmaet tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike sektorer, inkludert kvantitativ kapitalforvaltning, meglere, børser og finansregulatorer, private equity- og familiekontorer, omdømmestyring, kryptovalutamarkeder og cyberintelligens. Verktøyet har ulike løsninger som Datasett, LLM Training Datasets, AI Automated Reports, AI Alpha Signals, Industry Analyzer og Crime & Cyber ​​Intelligence. Stockpulse støtter datadrevet, kvantitativ beslutningstaking for et bredt spekter av deltakere i finansmarkedene ved å samle inn, analysere og koble sammen alternative data fra verdensomspennende nettkilder ved hjelp av AI og maskinlæringsmetoder. Den fokuserer også på sentimentanalyse for å utnytte den kollektive brukeraktiviteten på sosiale medier, og tilbyr unike sett med AI og Deep Learning-verktøy for å øke konkurransefortrinnene til brukerne.

Nettside: stockpulse.ai

