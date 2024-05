StartMeeting® tilbyr ubegrensede lyd- og videokonferansetjenester for bedriftsområdet. Fordi vi er en operatør og et konferansenettverk, er vi i stand til å forstyrre markedet med virkelig transformerende priser. Vi tilbyr en bransjeledende prispakke på $12,95/måned/vert for små og mellomstore bedrifter, og vi har også en virkelig revolusjonerende $6000/månedspakke for store bedriftskunder. Pakken på $6 000/måned lar bedrifter av alle størrelser ha et ubegrenset antall verter til en fast månedlig pris. Med både pris per vert og ubegrenset vertspris, får du et brukervennlig samarbeidsverktøy som vil gi deg og teamene dine ubegrenset lyd- og videokonferanser i HD-kvalitet og skjermdeling. Hver konto inkluderer også: • HD-lyd og videokonferanser for opptil 1000 deltakere • Skjermdeling og tegning • Møteopptak og -avspilling • 10 spillejobber • Tilpasset hold-musikk og hilsener • Tilpasset møtevegg • Innenriksnumre for 65 land... og teller Med StartMeeting® får du tilgang til et av de største selskapene innen konferanser. Siden 2001 har nettverket vårt gjennomført mer enn to milliarder konferansesamtaler rundt om i verden, noe som gjør oss til verdens nest største konferansenettverk. Denne størrelsen og skalaen er det som lar oss tilby prisene vi gjør, og også det som har hjulpet oss med å bygge en så strømlinjeformet applikasjon av bedriftskvalitet. For mer informasjon, besøk www.startmeeting.com eller ring (844) 800-4000.

Nettside: startmeeting.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet StartMeeting. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.