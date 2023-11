Ønsker du å legge til litt premium squircley-godhet å legge til designene dine? Squircley er alt du trenger for å begynne å lage vakre organiske former klare til bruk for logoer, ikoner og bakgrunnsbilder. Generatoren eksporterer SVG-filer som kan kopieres rett til utklippstavlen for å slippe inn i HTML / CSS eller lastes ned til datamaskinen din klar til bruk i designprogramvaren du ønsker (Figma, Sketch, Framer, XD, etc)

Nettside: squircley.app

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Squircley. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.