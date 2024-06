SQLite Cloud tilbyr en enkel måte å dele SQLite-databaser for én bruker med skyen. Vi tilbyr bedriftsfunksjoner som avanserte skaleringsløsninger, kontinuerlig sikkerhetskopiering, ACID-kompatibel over flere noder (og flere soner), pub/sub-funksjoner, kraftig bruker-/rolletilgangskontroll og et javascript-basert programmeringsspråk for å utvide den innebygde SQL språk og kommandoer. Alle funksjonene er tilgjengelige via et brukervennlig dashbord for nettadministrasjon.

Nettside: sqlitecloud.io

