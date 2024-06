Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Speeko med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Speeko er en app som prøver å gjøre deg til en offentlig talende superstjerne ved hjelp av AI. Men ikke alle offentlige foredragsholdere ønsker det samme eller har de samme problemene som holder dem tilbake fra å nå målene sine. Speeko bruker målbasert onboarding for å lage en personlig læringsplan for hver av brukerne deres, slik at produktet deres er klargjort for å gi meningsfulle resultater raskt. Det starter med å spørre brukerne om hva de bruker denne appen til: jobb, skole eller personlig vekst.

Nettside: speeko.co

