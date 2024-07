SpeedLegal er et AI-drevet advokatverktøy som tilbyr forbedrede evner for kontraktgjennomgang. Den gjør det mulig for brukere å raskt identifisere risikoer, forstå kritiske krav og motta personlig rådgivning, og dermed forenkle mer nøyaktig navigering av avtaler. SpeedLegals kjernefunksjoner inkluderer å identifisere kontraktsmessige risikoer, forstå viktige aspekter av juridisk sjargong, gi skreddersydde forslag basert på spesifikke kontraktsbehov definert av brukeren, og levere analyser og handlingskraftig innsikt fra kontraktene dine. AI-en kan svare på kontraktsrelaterte spørsmål i et enkelt, lettfattelig språk og lage korte, klare sammendrag for å hjelpe brukere med å forstå komplekse kontrakter med et øyeblikk. Den støtter gjennomgang av en rekke typer kontrakter på flere språk. SpeedLegal lar også brukere tilpasse kontraktstandardene for å matche forretningsmålene deres og opprettholde enhetlighet i hver avtale. Den stoles på av advokater og fagfolk og har blitt berømmet for å bidra til å redusere kontraktsforhandlingstider, identifisere nøkkeløkonomi raskere og spare på eksterne rådgiverkostnader.

Nettside: speedlegal.io

