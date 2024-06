Alternativer - Spectrum

Apviz

apviz.io

Gjør din CAD-modell om til et salgsverktøy. Skybasert plattform for å lage online 3D-konfiguratorer for e-handel. Enkel å bruke og manipulere, tilpassbar, effektiv, sikker SaaS (Software as a Service) 3D-konfigurator. 1. Importer dine 3D CAD-modeller. 2. Lag konfigurasjonen og forretningsregler, og ...