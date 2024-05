SoundCommerce ble grunnlagt i Seattle i 2018 av Amazon og veteraner innen digital handel som mener at enhver organisasjon bør kunne "tenke og handle som Amazon." SoundCommerce er en detaljhandelsdataplattform som akselererer forretnings- og datamodenhet slik at du kan ta beslutninger som fører til lønnsom vekst. Plattformen vår – bygget for forhandlere uansett størrelse og kompleksitet – forvandler den unike datainfrastrukturen din til et brukervennlig miljø uten kode som er tilgjengelig for alle – ingen ingeniørutdanning kreves. Det beste av alt er at du har muligheten til å ta handling fra SoundCommerce-plattformen eller overføre dataene til noen av appene du allerede bruker og iverksette tiltak der. Med SoundCommerce har forhandlere tillit til at hver beslutning og dollar driver lønnsom vekst. Kundene våre (inkludert Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers og flere) flytter fra inntektsbaserte etterslepende indikatorer til profittbaserte prediktive indikatorer ved å bruke SoundCommerce-plattformen.

Nettside: soundcommerce.com

