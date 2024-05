Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Soldo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Soldo gjør refusjoner foreldet, en gang for alle, ved å samle Soldo-selskapskort og vår utgiftsstyringsplattform. Ansatte trenger aldri å bruke sine egne penger. Ingen kaster bort tid på manglende kvitteringer. Og økonomiteam har kontroll over selskapets utgifter. Med Soldo kontrollerer du alle forretningsutgifter, og takket være integrasjonen med regnskapssystemet ditt kan du avstemme utgifter raskt og enkelt. Du kan utstyre noen eller alle ansatte, hele team eller til og med eksterne samarbeidspartnere med Mastercard® Soldo-kort, bestemme hvem som har tilgang til selskapets penger og reglene for å bruke dem.

