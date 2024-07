socra er en AI-drevet plattform for personlig målsetting og oppnåelse. Plattformen tilbyr en rekke verktøy for å hjelpe brukere med å organisere og planlegge målene sine, få kontakt med et støttende fellesskap og motta skreddersydd veiledning fra deres personlige AI-trener, Socrates. Brukere kan dele mål ned i håndterbare trinn ved å bruke Socras "Journeys"-funksjon og spore fremgangen deres mot å oppnå dem. I tillegg planlegger plattformen å introdusere banebrytende verktøy for smart fremdriftssporing og samfunnsbygging i fremtiden. socra legger stor vekt på datavern og utnytter OpenAI for å sikre sikkerheten til brukernes informasjon. Brukere tildeles en dynamisk mengde daglig AI-bruk, som endres basert på systembruk, og kan øke AI-kapasiteten deres ved å abonnere på premium- eller pro-tier. Totalt sett er socra ideell for enkeltpersoner som ønsker å utnytte AI-teknologi for å holde seg organisert, produktiv og på veien til suksess, og som kan dra nytte av støtten fra et fellesskap.

Nettside: socra.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet socra AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.