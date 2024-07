SnapshotAI er et AI-drevet verktøy som lar brukere lage unike, AI-genererte bilder, profilbilder og avatarer. Brukere leverer fire av sine beste selfier som verktøyet bruker til å trene en tilpasset AI-modell skreddersydd for brukeren. AI forvandler disse bildene til en serie profilbilder eller avatarer i en rekke stiler (56+ rapportert). Denne tjenesten muliggjør et bredt kunstnerisk mangfold, og gjør selfies og andre motivbilder til AI-baserte kunstverk. Disse bildene er unikt egnet for å forbedre personlig eller forretningsmessig merkevarebygging på sosiale medier. SnapshotAI gir også forskjellige oppløsningsalternativer for genererte bilder, inkludert standardoppløsninger som er egnet for nettbruk og høykvalitets 4K-oppløsninger som er ideelle for utskrift. I tillegg kan brukere velge en 'studio render'-pakke der et spesielt studio render-bilde er inkludert. SnapshotAI forenkler også gaver med et digitalt kupongsystem som lar brukere gi tilpassede bildesett til andre.

Nettside: snapshotai.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SnapshotAI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.