SmatBot, et datterselskap av ByteQuark Solutions, er en ledende aktør i den AI-drevne chatbotindustrien med tilstedeværelse globalt i USA, Midtøsten og India med over 5000 aktive brukere. Vår omnikanal, flerspråklige (50+ språk) AI Chatbot-plattform er et brukervennlig, kodefritt, funksjonsrikt verktøy som gir øyeblikkelig støtte i sanntid på tvers av kanaler (nettsted, mobilapp, Messenger, Instagram, WhatsApp, etc). Noen av funksjonene våre inkluderer: ✅ Generering av potensielle kunder, ✅ Kundestøtte, ✅ Svare på vanlige spørsmål, ✅ Live chat ✅ Whatsapp-markedsføring og salgsfremmende meldinger ✅ OCR-skanning, ✅ E-post og SMS OTP-validering ✅ Adwords-sporing, ✅ Intent-automatisk kartlegging : ✅ D2C e-handel, ✅ Utdanning ✅ Logistikk ✅ Eiendom ✅ Gjestfrihet ✅ Helsetjenester ✅ Fintech

Nettside: smatbot.com

