Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SlidesPilot med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

idesPilot er et AI-drevet presentasjonsverktøy som umiddelbart kan lage profesjonelle presentasjoner og lysbildeserier. Bare skriv inn et emne og SlidesPilots AI genererer godt strukturerte lysbilder på sekunder. Med mange vakre maler å velge mellom, kan du raskt bygge polerte presentasjoner for jobb, skole eller personlig bruk. SlidesPilot er kompatibel med både Google Slides og PowerPoint.

Nettside: slidespilot.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SlidesPilot. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.