Slaters oppdrag er å hjelpe Webflowers med å lage tilpasset kode så enkelt og smertefritt som mulig. * Egendefinert kode: Selv om Webflow tilbyr et mylder av alternativer for ikke-kodere, tillater ikke arkitekturen alltid sømløs integrasjon av tilpasset kode. Denne separasjonen, selv om den er nødvendig for stabilitet, begrenser dyp tilpasning. * Funksjonalitet: Til tross for sin robusthet, har ikke Webflow alle svarene. Enkelte spesifikke behov, enten de er estetiske eller funksjonelle, dekkes kanskje ikke av plattformens interne verktøy. * Kompatibilitet: Hver Webflow-oppdatering har sine nye funksjoner. Men dette betyr også at tilpasset kode må gjennomgås og tilpasses, for å sikre at funksjonaliteten forblir intakt. * Sikkerhet: Å legge til ekstern kode er alltid risikabelt. Hver linje må granskes for å sikre at ingen bakdører eller sårbarheter blir introdusert. * Kompetanse: Webflow ble designet for å være tilgjengelig, men å legge til tilpasset kode krever en viss mengde ekspertise. En feil kan kompromittere integriteten til nettstedet. * Volum av kode: Webflows kvantitative begrensninger for å legge til kode kan noen ganger hemme ambisjonene til selv de mest vågale utviklerne. * Kodeverifisering: Testfasen er avgjørende for ethvert prosjekt. Plikten til å publisere nettstedet for hver test kan være tidkrevende og nedslående, spesielt under migrasjonsfasen.

Nettside: slater.app

