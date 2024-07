SlashDreamer er et AI-verktøy som letter genereringen av bilder direkte i Notion-plattformen. Dette verktøyet er først og fremst utviklet for å berike den visuelle appellen til Notion-sidene dine ved å lage on-demand-bilder basert på brukeroppgitte spørsmål. Funksjonaliteten påkalles via en dedikert kommando '/dream' etterfulgt av beskrivelsen av bildet som kreves. Dette ber SlashDreamer om å generere en passende illustrasjon og sette den inn under brukerens tekst. Prosessen avsluttes når beskrivelsen er fullført, preget av tilstedeværelsen av et punktum. Formålet med verktøyet er å integrere bildegenerering sømløst med Notion, noe som gjør det til en uunnværlig ressurs for brukere som ønsker å lage visuelt detaljerte og beskrivende sider. Det er verdt å merke seg at SlashDreamer erstatter de skriftlige ledetekstene med de AI-genererte bildene direkte i Notion-grensesnittet. På den tekniske siden bruker SlashDreamer avanserte maskinlæringsmodeller inkludert Stable Diffusion og Dalle-E for å generere bilder. Mens tjenesten betales for å dekke beregningskostnader, beholdes rettighetene til de genererte bildene av brukeren i henhold til vilkårene gitt av Stable Diffusion.

Nettside: slashdreamer.com

