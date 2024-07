Trusted AI Resume Maker er et intelligent verktøy utviklet for å forbedre og forenkle jobbsøking og søknadsprosesser. Den trekker på innovative teknologier for å lage tilpassede CVer, som gjør det mulig for brukere å fremstille seg selv som ideelle kandidater for jobbmuligheter. Den tilbyr støtte hele døgnet som veileder brukerne gjennom hele jobbsøknadsprosessen. Viktige tilbud til verktøyet inkluderer opprettelse av AI-CV, redigering av CV, makeover på LinkedIn-profiler, smart CV-gjennomgang og tjenester for generering av følgebrev. Verktøyet er bygget med smart datakilde og Natural Language Processing (NLP) som hjelper til med å identifisere brukerens styrker og ferdigheter som samsvarer med jobbkravene. Det gir også en personlig tilnærming til jobbsøknad og avanserte karrieretjenester ved å sikre at CV-ene passerer Applicant Tracking Systems (ATS). Plattformen gir brukerne muligheten til å utforske ledige stillinger fra Fortune 500-selskaper og gir en digital jobbmesse og en liste over jobber skreddersydd for brukerens interesser og erfaring. Husk at verktøyet tilbyr tjenester som tar sikte på å forbedre arbeidssøkeres salgbarhet og suksess i deres karriereprogresjon.

Nettside: skillroads.com

