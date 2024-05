Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sitenna US med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

B2B SaaS for moderne infrastruktur for å distribuere og administrere nettsteder. Moderne infrastruktur (inkl. 5G trådløs og EV-lading) har et problem. Mens analytikere hevder eksponentiell vekst i utplasseringer i de kommende årene, er sannheten at prosessen med å anskaffe og administrere nettsted for tiden er manuell, arkaisk og smertefull. Sitenna har utviklet programvare for å digitalisere prosessen som reduserer oppkjøpet av nettsteder fra for øyeblikket 24 måneder til noen uker. Vi samarbeider med eiendom, lokale myndigheter, infrastrukturleverandører og operatører.

Nettside: sitenna.com

