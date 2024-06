SinkIn er en plattform som er vert for tilpassede stabile diffusjonsmodeller og gir toppmoderne infrastruktur for å støtte modellskapere. Den lar brukere logge på med Google, e-post eller logge ut. Det gir også kreditt for brukere til å kjøpe modeller, og deler av lønnen går til modellskapere for å støtte arbeidet deres. For tiden er SinkIn vert for seks modeller, nemlig DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusion, Realistic Vision V1.2 og Suzumehachi, med totalt 2645, 435, 138, 123, 77 og 46 løp. Plattformen lar brukere se og kjøpe modellene, og gir modellskapere en plattform for å tjene penger på arbeidet deres.

Nettside: sinkin.ai

