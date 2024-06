Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Simple Icons med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Simple Icons er en samling av gratis SVG-ikoner for populære merker og tjenester. Det gir et stort bibliotek med over 3195 ikoner som enkelt kan brukes i en rekke prosjekter. Ikonene er tilgjengelige for nedlasting i SVG-, farget SVG- og PDF-formater. Nettstedet inneholder også merkevareretningslinjer for noen av ikonene, som gir veiledning om riktig bruk og retningslinjer.

Nettside: simpleicons.org

