Simpl er Indias ledende 1-tapps betalingsnettverk ment å gjøre betalinger usynlige og pengeintelligente. Det er forpliktet til forenkling og demokratisering av digital transformasjon i betalingsområdet. Som Indias fremste plattform for forbrukeropplevelse, er Simpl på et oppdrag for å gi selgere mulighet til å bygge pålitelige relasjoner med kunder, én transaksjon om gangen. Med mer enn 26 000+ tilgjengelige selgere og millioner av pålitelige brukere i pan-India, ser Simpl for seg å skape en inkluderende digital betalingsopplevelse for India som styrker og fremmer tillit mellom selgere og deres kunder. Simpl tilbyr en fullstackløsning for konvertering av e-handel. Det gjør det mulig for selgere å gi kundene 1-tapps utsjekking, kjøperbeskyttelse og en betal-senere-funksjon for å la dem føle seg trygge og pålitelige når de handler på nettet. Gjennom Simpl kan selgere gi forbrukere en enkel, sikker og intuitiv brukeropplevelse.

Nettside: getsimpl.com

