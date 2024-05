Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Simon Sinek med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dette er navnet på plattformen for ledertrening og medarbeiderutvikling laget av Simon Sinek. Tilbud for bedrifter: Teambyggingsprogrammer, Keynotes og workshops, private klasser, The Optimism Library, WHY 1-on-1 coaching, Optimist-instruktører. Tilbud for enkeltpersoner: Optimismebiblioteket, Live Online-klasser (f.eks. Kunsten å presentere, Hvordan bygge sterke relasjoner på jobben, Finn ditt HVORFOR), bøker av Simon Sinek (Start med hvorfor, uendelig spill, ledere spiser sist, osv.) , Optimisme Presseinnhold (podcaster, videoer, sitater, historier og artikler).

Nettside: simonsinek.com

