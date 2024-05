Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Simms Fishing med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Simms ble grunnlagt i 1980 av visjonær sportsfisker og mangeårig elveguide John Simms. Etter å ha brukt flere tiår på å gi kundene livsendrende opplevelser på verdens mest majestetiske elver, innså John at vadebuksene som var tilgjengelige på den tiden ikke var opp til jobben med å holde folkene han guidet tørre, komfortable og trygge på elven. Ikke bry deg om guidene som, som han gjorde, levde og pustet sporten 150+ dager i året. Så han satte i gang med å lage produkter som er verdig en ny generasjon sportsfiskere som, i likhet med ham, ønsket å komme seg ut på vannet tidligere og være ute lenger i all slags vær. Enten du er en erfaren guide eller et barn som tar sin første rollebesetning fra familiebrygga. Enten hjemmevannet ditt er Tokyo Bay eller Bristol Bay. Enten du drar en drivbåt eller turneringsklar rigg, er Simms forpliktet til å senke barrierene som står mellom verdens elver, innsjøer og åpne vann og de som hører deres rop.

Nettside: simmsfishing.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Simms Fishing. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.