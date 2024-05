Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Silicon Valley Bank med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Silicon Valley Bank (SVB), en avdeling av First Citizens Bank, er banken for verdens mest innovative selskaper og investorer. SVB leverer kommersielle og private banktjenester til enkeltpersoner og selskaper innen teknologi, biovitenskap og helsevesen, private equity, venturekapital og premium vinindustrien. SVB opererer i sentre for innovasjon i hele USA, og betjener de unike behovene til sine dynamiske kunder med dyp sektorekspertise, innsikt og forbindelser. SVBs morselskap, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) er en topp 20 amerikansk finansinstitusjon med mer enn 200 milliarder dollar i eiendeler. First Citizens Bank, medlem FDIC.

Nettside: svb.com

