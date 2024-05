Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SignalZen med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

SignalZen er en live chat-løsning for nettstedet ditt som lar deg snakke med besøkende på nettstedet ditt direkte fra Slack. Ved å sette opp en konto hos SignalZen og sette inn et lite stykke HTML-kode i nettstedets kode, vil du begynne å motta chatteøkter fra kundene dine online på Slack. Denne Slack-appen lar deg snakke med besøkende på nettstedet ditt i sanntid og på 2 integreringsmåter - via dedikerte chattekanaler eller tråder i en enkelt kanal.

Nettside: signalzen.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SignalZen. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.