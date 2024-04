Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sidemail med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Den nye e-postplattformen for din SaaS Her er grunnen: enkelt opprette, integrere, sende, automatisere og analysere e-postene dine. Sidemail kommer fullpakket med maler for ethvert scenario og funksjonalitet slik at du kan komme i gang – på få minutter. Det betyr at du får fokusere på det du er best på, mens hele e-postspillet ditt er så enkelt som å lage en kopp kaffe.

Nettside: sidemail.io

