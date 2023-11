Shortlyster Candidate

Styr rekrutteringsprosessen din. Shortlyster er en intelligent ansettelsesoptimaliseringsplattform som vitenskapelig identifiserer kandidater og virksomheter som passer best sammen – raskt. Matching og rangering av kandidater ikke bare for tekniske ferdigheter og erfaring, men viktigere kulturelle og atferdsmessige egenskaper også. Shortlyster gir ansettelseslederen en ideell shortliste over talenter som passer til jobben, teamet og bedriftskulturen for å skape en vellykket arbeidsplass.

Nettside: candidate.shortlyster.com

