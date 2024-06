Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Shopyflow med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Shopyflow gir deg mulighet til å bygge og vedlikeholde en fullt tilpasset Shopify-butikkfront uten behov for kompleks infrastruktur. Opplev hastigheten og allsidigheten til Webflow, sammen med de beste e-handelsfunksjonene i Shopify. Shopyflow lar deg utnytte begge plattformene uten å gå på kompromiss med noen funksjoner. Med Shopyflow kan du skape en førsteklasses shoppingopplevelse med den beste nettstedbyggeren uten kode, og tilbyr ubegrensede designalternativer og utmerket nettstedhastighet. Shopyflow utnytter Storefront API for å kommunisere med Shopify-backend, og sikrer at butikkdata og handlekurvlogikk er sømløst integrert med Webflow-elementene dine gjennom Shopyflow-attributter.

Nettside: shopyflow.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Shopyflow. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.