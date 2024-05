Alternativer - Shopify

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (hebraisk: וויקס.קום‎) er et israelsk programvareselskap som tilbyr skybaserte webutviklingstjenester. Den lar brukere lage HTML5-nettsteder og mobilnettsteder ved å bruke online dra-og-slipp-verktøy. Sammen med hovedkvarteret og andre kontorer i Israel har Wix også kontorer i Brasil, C...