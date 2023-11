ShiftPro er en plattform for ansattes skiftstyring for din bedrift. Det gir deg en samlende plattform for alle dine skiftplanleggingsbehov – fra å definere skifttimer til å automatisere skiftrotasjoner.

Nettside: shiftpro.io

