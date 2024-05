Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sequin med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Sequin er det første debetkortet designet for å belønne kvinner der vi bruker med opptil 6 % cashback på skjønnhet, apotek, treningssentre, lokale salonger og mer! Kortmedlemmer får tilgang til høy rentesjekking, økonomisk utdanning og et fellesskap av ambisiøse kvinner. I tillegg er hvert paljettkort tilpasset med et pengemantra!

Nettside: sequincard.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Sequin. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.