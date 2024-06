Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SelfCAD med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Problem: 3D-programvare på profesjonelt nivå er vanskelig å lære seg, mens programvare på startnivå er treg og begrenset. Og begge krever flere programmer for å få 3D-utskriftsjobben gjort. Løsningen SelfCAD tilbyr profesjonelt nivå, er enkel å lære, rask og krever ingen ekstra programmer for å få utført en 3D-utskriftsjobb. SelfCAD gjør det samme for 3D CAD-industrien som Wix gjorde for webdesignindustrien og Canva gjorde for den grafiske designindustrien. Target Markets Brukere av middels 3D-modellering, B2C og B2B2C-grunnleggere Aaron Breuer – Grunnlegger og president George Weinberger CEO

