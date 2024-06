Scribble Diffusion er et kraftig verktøy for kunstig intelligens (AI) som gjør skisser til raffinerte bilder. Den har et enkelt brukergrensesnitt som gjør det enkelt å bruke. Den kan brukes til å lage estetisk tiltalende bilder fra enkle skisser. Med Scribble Diffusion kan brukere angre eventuelle endringer de gjør, slik at de enkelt kan eksperimentere med forskjellige utseender. Verktøyet er drevet av Replicate, Vercel, Upload og GitHub, og gir brukere tilgang til et bredt spekter av funksjoner. Den inkluderer også en videoopplæring for å hjelpe brukere med å komme raskt i gang. Scribble Diffusion er et flott verktøy for alle som ønsker å lage kunst fra skisser og vil garantert bli en hit blant både profesjonelle og hobbyister.

Nettside: scribblediffusion.com

