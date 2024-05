Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Scratchpay med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Scratchpay er en finansiell tjeneste levert av Scratch Financial, Inc. som er vert for arbeidsbelastningene deres på Google Cloud Platform (GCP) Public Cloud-infrastruktur. Scratchpay er en amerikansk oppstart som gir lån til private for medisinsk behandling (opprinnelig fra kjæledyr og nå utvidet til person). Selskapet er fullt integrert på GCP og har en støtteplan og tjenester fra Google. Scratchpay er vert for alle tjenester i GCP Cloud og løsningen har vært offentlig i produksjon i flere år. Selskapet forbedrer kontinuerlig tjenestetilbudet. Mange forskjellige GCP-tjenester er i aktiv bruk, og andre blir evaluert. Scratchpay har et internt ekspertteam som jobber med programvareutvikling, dataanalyse og forretningsutvikling. Selskapet har også interne teammedlemmer spesialisert på informasjonssikkerhet, men det er ingen dedikerte GCP-eksperter eller andre cloud computing-eksperter i teamet. Scratchpay var alltid interessert i å forbedre bruken av GCP-tjenester etter beste praksis og med fokus på sikkerhet og optimalisering, og lette etter en sikkerhetsvurdering utført av en GCP-ekspertkonsulent.

Nettside: scratchpay.com

