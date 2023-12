Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for scite.ai med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

scite er et verktøy som brukes til å hjelpe forskere med å bedre oppdage og forstå vitenskapelige artikler via Smart Citations. Smarte sitater lar brukere se hvordan en vitenskapelig artikkel har blitt sitert ved å gi konteksten til siteringen og en klassifisering som beskriver om den gir støttende eller kontrasterende bevis for den siterte påstanden. Søk over 800 meter Smart Citations.

Nettside: scite.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet scite.ai. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.