Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Science Exchange med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Jobb raskere med leverandører, reduser kostnader og driv til innovasjon. Vi har omdefinert hvordan biovitenskapsselskaper jobber med leverandører. Vi introduserer den første plattformen noensinne for FoU-team for å harmonisere innkjøp, leverandøradministrasjon og betalingsbehandling. Science Exchange driver FoU-outsourcing for verdens beste biovitenskapsselskaper. Markedsplassen vår gir forskere tilgang til innovasjonen og forskningen de trenger, og plattformen vår fullautomatiserer FoU-outsourcing fra kilde til betaling slik at forskere kan fokusere på det de elsker – vitenskap.

Nettside: scienceexchange.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Science Exchange. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.