Scene One er en nettbasert programvare for å skrive romaner og bøker. Den har en enkel, intuitiv tekstredigerer og administrerer alle dine skrivescener og prosjekter. Programvaren fungerer på forskjellige enheter, inkludert stasjonære, bærbare, nettbrett og telefoner, slik at brukerne kan bytte sømløst mellom enheter. Den fungerer i en nettleser, og krever ingen ekstra installasjon på enheten din. Alle ordene dine er trygt lagret i skyen, noe som sikrer tilgjengelighet fra hvor som helst. Scene One tilbyr flere bokskriveverktøy, inkludert en ordteller for å spore fremgang og sette skrivemål, og en AI-skriveassistent som hjelper brukere å skrive raskere og klarere. I tillegg gir den en tilpasset wiki-funksjon for verdensbygging der brukere kan lage detaljerte profiler for historiekarakterer, gjenstander, steder og spore hver omtale av disse historieelementene. Andre viktige funksjoner inkluderer muligheten til å kompilere og eksportere manuskripter som PDF eller DocX, historieplanlegging og revisjonsadministrasjon ved å bruke 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' og 'Revision Board' som hjelper brukere å holde styr på notatene og påminnelsene om hele manuskripter eller individuelle scener.

Nettside: sceneone.app

