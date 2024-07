Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Scarlett Panda med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Scarlett Panda er en applikasjon designet først og fremst for å lage personlige noveller og pedagogisk innhold for barn. Verktøyet bruker AI til å generere tilpassede fortellinger med utvalgte navn, utseende og universer for karakterene. Applikasjonen er utviklet for å hjelpe barn å engasjere seg i lesing, utvide vokabularet og fremme kreativitet ved å visualisere seg selv og deres interesser i varierte historiemiljøer. I tillegg til umiddelbar historiegenerering, tilbyr den planlagte historier supplert med bilder av høy kvalitet. Ytterligere funksjoner i applikasjonen omfatter personlige meditasjoner, læringseventyr og vuggesanger. Historiene som lages kan brukes direkte på appen, eller de kan transformeres til historiebøker i langformat for digital visning eller utskrift. Verktøyet tillater personalisering av opptil fire tegn, en mengde bilder, personlige notater, og det støtter 74 språk. Et abonnementsbasert nivå låser opp tilgang til mer avanserte funksjoner

Nettside: scarlettpanda.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Scarlett Panda. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.